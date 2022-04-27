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Посол КР Аида Исмаилова вручила верительные грамоты президенту Южной Кореи

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- Наталья Крайнова
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Вчера, 26 апреля, чрезвычайный и полномочный посол КР в Республике Корея Аида Исмаилова вручила верительные грамоты президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

После протокольной церемонии вручения верительных грамот во дворце "Чонг Ва Де" состоялась совместная встреча участников церемонии с президентом Мун Чжэ Ином, где были также обсуждены вопросы кыргызско-южнокорейского сотрудничества.

Президент Мун Чжэ Ин поздравил Исмаилову с назначением на должность посла и пожелал успехов в предстоящей ответственной работе по дальнейшему углублению и расширению двустороннего кыргызско-корейского сотрудничества.

В свою очередь посол передала президенту Мун Чжэ Ину теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/417406
Теги:
Южная Корея, Аида Исмаилова
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