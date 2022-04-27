США вместе с УНП ООН запускают проект по возврату похищенных активов КР

В Бишкеке сегодня, 27 апреля, представители посольства США, УНП ООН и правительства Кыргызстана объединили усилия по запуску нового проекта по оказанию содействия правительству Кыргызстана по возвращению активов, полученных в результате коррупционной деятельности.

Сообщается, что эта инициатива поможет Кыргызстану вернуть похищенные активы по средствам улучшения межведомственного сотрудничества между Генеральной прокуратурой, Государственной службой финансовой разведки и Министерством внутренних дел наряду с укреплением их потенциала правоохранительных органов в сфере проведения расследований и судебного преследования, а также международного сотрудничества с зарубежными партнерами.

"Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также возврата похищенных активов в Кыргызскую Республику является одной из приоритетных задач для Генеральной прокуратуры. В этой связи в настоящее время Генпрокуратура руководит и координирует работу межведомственной группы", - отметил начальник управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры КР Асылбек Акматов.

Проект предусматривает улучшение правовой базы; укрепление аналитического, следственного, прокурорского, технического и кадрового потенциала; развитие компонента возврата активов в реестре уголовных дел, связанных с коррупцией; укрепление межведомственного сотрудничества и активизация международного сотрудничества.

"Очень важно наращивать потенциал страны в сфере возвращения похищенных активов, включая улучшение законодательного, аналитического, следственного, судебного и технического потенциала правоохранительных органов и межведомственного сотрудничества, поскольку это является залогом успеха в борьбе с коррупцией. Эти усилия способствуют достижению общих целей в области устойчивого развития и повестки дня на период до 2030 года", - подчеркнул глава Программного офиса УНП ООН в КР Андрей Селезнев.