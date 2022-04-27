В Кыргызстане начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Уланбек Султанов рассказал, как МВД борется с Telegram-каналами, через которые продаются наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По каждому выявленному факту продажи наркотических средств и психотропных веществ в Telegram, как правило, возбуждаются уголовные дела и проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия и специально-следственные действия согласно законодательству. В связи со спецификой работы некоторые мероприятия не подлежат раскрытию в СМИ.

Предпринимаются меры по их блокировке через судебные инстанции, также и своими силами. К примеру, ведется переписка с администрацией Telegram.

Также ведется работа по взаимодействию с правоохранительными органами других стран", - сообщил Уланбек Султанов.