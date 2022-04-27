Погода
$ 84.77 - 85.77
€ 91.87 - 92.87

МВД борется с Telegram-каналами, через которые продаются наркотики

176  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Уланбек Султанов рассказал, как МВД борется с Telegram-каналами, через которые продаются наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По каждому выявленному факту продажи наркотических средств и психотропных веществ в Telegram, как правило, возбуждаются уголовные дела и проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия и специально-следственные действия согласно законодательству. В связи со спецификой работы некоторые мероприятия не подлежат раскрытию в СМИ.

Предпринимаются меры по их блокировке через судебные инстанции, также и своими силами. К примеру, ведется переписка с администрацией Telegram.

Также ведется работа по взаимодействию с правоохранительными органами других стран", - сообщил Уланбек Султанов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417408
Теги:
МВД, наркотики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  