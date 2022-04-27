Новая глава USAID в Кыргызстане приступила к работе

В Кыргызстане сегодня, 27 апреля, Кая Адамс приступила к исполнению своих обязанностей в качестве директора миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в КР. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в КР.

Официальная церемония приведения к присяге прошла в посольстве США в КР с участием администратора USAID Саманты Пауэр, которая приняла участие в мероприятии виртуально. Г-жа Адамс является первым постоянным директором миссии USAID в Кыргызской Республике с 2020 года.

"Я с нетерпением жду начала наших новых программ и проектов, которые охватывают разные области – расширение более инклюзивного образования, использование новых технологий для борьбы с болезнями, новые подходы в защите и продвижении прав и доступа к информации, а также поддержка предпринимателей в реализации их идеи", - отметила на церемонии директор Адамс.

Кая Адамс работает в USAID с 1999 года. Ранее она работала в Региональной миссии в Центральной Азии в Казахстане, в Африке и на Ближнем Востоке. До назначения в Кыргызстан она работала заместителем директора миссии в Демократической Республике Конго.

Адамс имеет степень магистра международных отношений Сиракузского университета и степень бакалавра Джорджтаунского университета. Она говорит на английском, французском, немецком и русском языках.