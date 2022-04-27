В Китае обнаружили сосуд для алкоголя возрастом более 5 тысяч лет

На территории поселка Синхуацунь в провинции Шаньси в Северном Китае археологи обнаружили сосуд для алкоголя, возраст которого более 5 тысяч лет. Об этом сообщает газета "Чжунго жибао".

Находка представляет собой глиняный сосуд с остроконечным дном, тисненная отделка которого, по мнению исследователей, несет черты археологической культуры Яншао, существовавшей в среднем течении реки Хуанхэ от 5 до 7 тысяч лет назад. Некоторые археологи полагали, что в сосуде могла храниться вода. Однако более тщательные исследования показали, что в такой емкости мог находиться только алкоголь.

Сосуд по своим очертаниям схож с первоначальным написанием иероглифа "цзю", который означает "алкоголь". На дне сосуда обнаружен осадок, оказавшийся продуктом брожения зерновых. В итоге было признано, что это не только древнейшая емкость для хранения алкоголя, но и древнейший алкоголь, обнаруженные на территории современного Китая. Находка дает право полагать, что история изготовления алкогольных напитков в Китае насчитывает около 6 тысяч лет.

Найденный сосуд ученые передали в музей виноделия в поселке Синхуацунь, который считается одним из самых древних мест производства традиционного крепкого алкогольного напитка байцзю в Китае.