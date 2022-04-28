Андижанских чиновников обязали ежедневно танцевать "Андижанскую польку"

Все, кто считает себя настоящим андижанцем, должны с 25 апреля ежедневно в течение месяца танцевать "Андижанскую польку". Об этом распорядился хоким (глава администрации) Андижанской области Шухрат Абдурахманов, сообщает Фергана.

Поводом для объявления месячника "Андижанской польки" стало столетний юбилей танца и 65-летие названного в его честь ансамбля. В пресс-службе хокимията Андижанского района уточнили, что танец появился в 20-х годах прошлого века, его популяризацией занимался андижанский музыкант и актер Ориф Гармон Тошматов.

По мысли Абдурахманова, руководители всех организаций и учреждений области должны сделать привычным ежедневное исполнение этого танца. Его также следует популяризировать посредством организации челленджей и флешмобов. Фото и видеоотчеты о мероприятиях должны предоставляться в хокимият по пятницам в 15.00.

В социальных сетях распространилось немало видеозаписей и фотографий танцующих андижанцев – школьников, дошкольников, студентов, работников учреждений, членов партий и так далее. В общем, танцуют все.

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