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Биткоин стал национальной валютой ЦАР

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- Назгуль Абдыразакова
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Центральноафриканская Республика стала первой страной в мире, которая приняла биткойн в качестве официальной валюты. Об этом заявил ее президент.

Несмотря на богатые запасы золота и алмазов, Центральноафриканская Республика является одной из самых бедных и наименее развитых стран мира и уже много лет находится в состоянии насилия со стороны повстанцев.

Законопроект, регулирующий использование криптовалюты, был единогласно принят парламентом на прошлой неделе, говорится в заявлении, подписанном Обедом Намсио, руководителем аппарата президента Фостена-Арканжа Туадеры.

"Президент поддерживает этот законопроект, потому что он улучшит положение граждан Центральной Африки", - сказал Намсио агентству Reuters, не вдаваясь в подробности.

В заявлении он назвал это "решительным шагом к открытию новых возможностей для страны".

Источник: reuters


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URL: https://www.vb.kg/417424
Теги:
Африка, криптовалюта
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