На 28 апреля в Кыргызстане выявлен один новый случай COVID-19

Министерство здравоохранения КР выявили один случай COVID-19.

По данным ведомства, новый случай зафиксирован в Бишкеке.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 992 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

В Кыргызстане лечение от COVID-19 на сегодняшний день получают девять человек.

Все они лечатся амбулаторно (в домашних условиях). За последние сутки по республике трое пациентов выздоровели.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 196 тысяч 400 человек.