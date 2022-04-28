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На 28 апреля в Кыргызстане выявлен один новый случай COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство здравоохранения КР выявили один случай COVID-19.

По данным ведомства, новый случай зафиксирован в Бишкеке.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 992 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

В Кыргызстане лечение от COVID-19 на сегодняшний день получают девять человек.

Все они лечатся амбулаторно (в домашних условиях). За последние сутки по республике трое пациентов выздоровели.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 196 тысяч 400 человек.


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URL: https://www.vb.kg/417425
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, COVID-19, COVID
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