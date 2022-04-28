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Завтра, 29 апреля, День города Бишкек. Что ждет бишкекчан?

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- Анастасия Карелина
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Завтра, 29 апреля, Бишкек отпразднует 144-й день рождения. Праздничные мероприятия, приуроченные к памятной дате, пройдут в четырех столичных районах.

Первомайский район

Уже сегодня, 28 апреля, в 14 часов организуют праздничный обед и концерт для постояльцев Бишкекского социально-стационарного учреждения для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

29 апреля в 9 часов в ШГ № 29 планируется провести "Кубок Бишкека" по баскетболу. Ожидается участие спортсменов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана.

29 апреля в 13 часов в жилом массиве "Ак-Босого" на пересечении улиц профессора Зимы и Безымянной проведут песенный конкурс "Ыр кесе". Для гостей установят юрты. Гостей будут угощать национальными блюдами. Также, будут организованы национальные и спортивные игры и фольклорный концерт народного ансамбля "Шайыр апалар".

29 апреля 12 часов организуют праздничный обед для лиц без определенного места жительства в МУ "Коломто".

Кроме того, в школах района организуют классные часы, лекции, конкурсы рисунков на тему: "Мой любимый город Бишкек", "История города Бишкек".

Ленинский район

29 апреля в 10 часов в корпусе КГЮА (улица Горького, 18 А) пройдет дружеский матч между учащимися Ленинского и Аламудунского районов при поддержке КГЮА и Футбольной академии.

29 апреля в 10 часов для учащихся общеобразовательных организаций проведут экскурсию по историческим зданиям, расположенным на территории района.

В это же время праздничное мероприятие пройдет в кризисном центре "Аялзат" проведут праздничное мероприятие.

Свердловский район

29 апреля с 10 до 12 часов у ЦУМа, Кыргызского академического театра оперы и балета, ОАО "Кыргызтелеком" организуют викторину для горожан с опросом на знание истории города.

В это же время в микрорайоне Восток-5 организуют художественную выставку под названием "Творческий Арбат". Там разместят зону художников – рисунки на мольбертах, поделки детей и рисунки школьников.

Среди общеобразовательных организаций района будут проведены классные часы, викторины и другие мероприятия в рамках учебной программы.

Октябрьский район

29 апреля с 11 до 13 часов в парке "Ынтымак-2" пройдут праздничный концерт, народные гуляния, ярмарки, фестиваль национальной кухни.

29 апреля в парке "Ынтымак-2" с 20 до 23 часов компания ООО "Скай Мобайл" планирует организовать мероприятия, посвященные Дню города Бишкек.

В образовательных организациях района пройдут конкурсы "Мой любимый город", конкурс рисунков, сочинений "Весеннее пробуждение города". Планируется проведение классных часов и открытых уроков в образовательных организациях района под названиями "Весна в Бишкеке", "Почему я люблю свой город", мастер- классов, выставок прикладного искусства, конкурса "Сармерден" и спортивных соревнований.


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Теги:
выставка, конкурс, концерт, праздник, фестиваль, ярмарка, Бишкек
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