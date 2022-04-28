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Более 6 тысяч вакансий было представлено на ярмарке профессий

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева прошла ярмарка вакансий и профессий. Мероприятие было организовано для тех, кто ищет работу, студентов и выпускников вузов, колледжей и профлицеев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На ярмарку вакансий и профессий приглашены были 50 компаний, которые представляют 2 тысячи вакансий в таких сферах как промышленность, строительство, транспорт, торговля, образование, здравоохранение и другие. Бишкекское городское управление по содействию занятости представило 3500 вакансий по Бишкеку и 1300 вакансий в регионах. Всего на ярмарке представлено более 6 тысяч вакансий.

На открытии мероприятия побывала вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

Целью мероприятия было оказание содействия в трудоустройстве граждан, выпускников учебных заведений, расширение возможностей обучения безработных граждан и молодежи для повышения их конкурентоспособности на рынке труда, а также информирование граждан об услугах в сфере содействия занятости.


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URL: https://www.vb.kg/417436
Теги:
мэрия, трудоустройство, ярмарка, Театр оперы и балета
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