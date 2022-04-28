Сегодня в КНМИИ открывается выставка, посвященная 110-летию Гапара Айтиева

Сегодня в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств открывается весенняя республиканская выставка Союза художников Кыргызской Республики, посвященная 110-летнему юбилею Гапара Айтиева. Об этом сообщает КНМИИ.

В экспозиции представлены произведения декоративно-прикладного искусства, скульптура, графика и живопись. Есть здесь традиционные решения, есть и новые находки. Но в основном царит дух традиционной школы изобразительного искусства Кыргызстана.

Торжественное открытие выставки в 15 часов.

Приходите в музей по адресу: улица Абдрахманова, 196.