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Сегодня в КНМИИ открывается выставка, посвященная 110-летию Гапара Айтиева

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- Асия Канаева
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Сегодня в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств открывается весенняя республиканская выставка Союза художников Кыргызской Республики, посвященная 110-летнему юбилею Гапара Айтиева. Об этом сообщает КНМИИ.

В экспозиции представлены произведения декоративно-прикладного искусства, скульптура, графика и живопись. Есть здесь традиционные решения, есть и новые находки. Но в основном царит дух традиционной школы изобразительного искусства Кыргызстана.

Торжественное открытие выставки в 15 часов.

Приходите в музей по адресу: улица Абдрахманова, 196.


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URL: https://www.vb.kg/417439
Теги:
выставка, музей, Бишкек
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