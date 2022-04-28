В Бишкек приедут "Пара из будущего" и "Последний Богатырь"

С 13 по 15 мая в кинотеатре "Ала-Тоо" пройдут бесплатные показы современных российских фильмов в рамках Russian Film Festival. В программе – пять картин разных жанров, которые рассчитаны на семейную аудиторию. Все фильмы будут демонстрироваться на русском языке с кыргызскими субтитрами.

Любители кино увидят на большом экране настоящих звезд российского кинематографа, а также смогут открыть для себя новые имена – молодых харизматичных актеров.

Программа показов включает следующие фильмы:

"Пара из будущего" (реж. Алексей Нужный, 2021 г.) – романтическая комедия с элементами фантастики о спасении семейных отношений. Главные герои после 20 лет брака находятся на грани развода. Судьба перемещает их в прошлое из 2040-го в 2020-ый год, и пара из будущего под грузом взаимных обид и упреков хочет воспользоваться неожиданной фантастической возможностью и разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Супружескую пару блестяще сыграли Сергей Бурунов, один из лучших российских комедийных актеров, и Мария Аронова, получившая за роль в этом фильме одну из главных российских кинонаград – премию "Золотой орел".

"Последний богатырь: Посланник тьмы" (реж. Дмитрий Дьяченко, 2021 г.) - финальный фильм трилогии "Последний богатырь" – семейная сказка, в которой удачно сочетаются русский фольклор и современный блокбастер. Комедия уже вошла в ТОП-5 самых кассовых российских фильмов за всю историю. Здесь зрители также увидят Сергея Бурунова в одной из главных ролей, а современного богатыря сыграл талантливый Виктор Хориняк: франшиза "Последний богатырь" принесла молодому актеру широкую известность.

"Плюшевый бум!" (реж. Денис Чернов, Илья Куприянов, 2021 г.) – семейный анимационный фильм о магии дружбы от создателей известных во всем мире "Смешариков". История о воре экстра-класса, похитившем уникальный рубин и спрятавшем его внутри плюшевого мишки по имени Бум, чтобы вывезти драгоценный камень из страны. Но всё идёт не по плану…

"Конь Юлий и большие скачки" (реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов, 2020 г.) с спин-офф популярной анимационной франшизы "Три богатыря", обаятельная и веселая история про говорящего коня Юлия, которая не оставит равнодушной детскую аудиторию. Высокое качество современной российской анимации, которая успешно покоряет международную арену, – еще один повод посмотреть мультфильм на большом экране.

"Огонь" (реж. Алексей Нужный, 2020 г.) – драма с масштабными съемками о настоящих героях среди нас. В главной роли - Константин Хабенский, один из самых известных актеров России: на его счету более 100 ролей в кино. Фильм о подвиге пожарных и борьбе с огненной стихией впечатляет визуальными эффектами и сложными трюками, а великолепная игра актеров заставляет сопереживать персонажам и с замиранием сердца следить за разворачивающейся драмой до самого финального кадра. Роль молодого спасателя-новичка исполнил Иван Янковский, представитель известной актерской династии, внук выдающегося советского и российского актера Олега Янковского. За работу в фильме "Огонь" Иван Янковский был награжден премией "Золотой орел" за лучшую мужскую роль второго плана.

Регистрация на бесплатные показы доступна по ссылке