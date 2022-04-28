Посетители пляжа спасли акулу от мучительной смерти

Посетители пляжа в Австралии вытолкали на глубину застрявшую на берегу акулу-мако и спасли ее от мучительной смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

Акулу-мако вынесло на берег, и она не смогла самостоятельно вернуться в океан. На сделанной очевидцами записи видно, как спасатели схватили морскую хищницу за хвост, когда она металась по песку, и вытолкали обратно в море.

Оказавшись на глубине, акула смогла уплыть. Видео было опубликовано на странице австралийского города Перт на Reddit.

В комментариях один из зрителей задался вопросом, отплатит ли акула своим спасателям такой же добротой, если они встретятся в море.

Акула-мако может достигать до 3,8 метра в длину и весить до полутонны. Она считается самой быстрой из всех ныне живущих на планете акул и способна развить скорость до 74 километров в час.