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Исследование: стимуляция мозга помогает бросить курить

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- Канат Кожоев
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Неинвазивная стимуляция мозга (NIBS) помогает в лечении никотиновой зависимости. К таким выводам пришли французские ученые после метаанализа семи исследований с участием 700 человек, пишет EurekAlert.

NIBS применяют в лечении аддиктивных расстройств. Две самые популярные формы терапии - транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS) и транскраниальная магнитная стимуляция (TMS).

В первом случае постоянный ток низкой интенсивности с помощью электродов на коже головы человека посылается через мозг и модулирует возбудимость нейронов.

Во втором - на голове пациента помещают металлическую катушку, генерирующую магнитные импульсы, которые создают кратковременные электрические токи.

Исследователи выяснили, что после сеансов NIBS длиной 3-6 месяцев вероятность долгосрочного отказа от курения в 2,39 раза выше, чем без них.


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URL: https://www.vb.kg/417446
Теги:
курение, здоровье, мировые новости, новости мира, новости планеты
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