Сотрудник ОБДД, избивавший водителя грузовика, освобожден от должности

Сотрудник ОБДД по УВД Таласской области, избивавший водителя грузовика освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

26 апреля 2022 года в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как сотрудник ОБДД избивает водителя грузовика. По данному факту проведено служебное расследование.

По его итогам за грубые нарушения требований Дисциплинарного устава ОВД КР, Устава внутренней службы ОВД КР, Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД КР, выразившейся в неуместном, некомпетентном поведении вышеупомянутого сотрудника, в совершении действий, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным и профессиональным качествам сотрудника, что опорочило деловую репутацию сотрудника ОВД КР и в целом вызвало широкий общественный резонанс инспектор ОБДД по ОВД Манасского района Таласской области капитан милиции М.М. освобожден от занимаемой должности.

Кроме того, за слабый контроль над подчиненными старшему инспектору ОБДД по ОВД Манасского района Таласской области, капитану милиции О.Н. объявлен строгий выговор.