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Появилась звуковая колонка толщиной с лист бумаги. Ее можно клеить на стены

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- Канат Кожоев
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Инженеры из Массачусетского технологического института создали ультратонкую звуковую колонку - она толщиной с лист бумаги. При масштабировании ее можно выпускать рулонами, чтобы обклеивать салоны автомобилей и самолетов, стены квест-комнат и любые другие поверхности. Также динамик можно подключить к компьютеру или телефону.

Динамик собран из пластиковых подложек и пьезоэлектриков, на слое которых расположены приподнятые микрокуполы, вибрирующие вне зависимости друг от друга.

Устройство потребляет всего 100 милливатт мощности на квадратный сантиметр своей площади.

Громкость колонки - 66 децибел при электрическом напряжении 25 вольт с частотой 1 килогерц. То есть при очень малом энергопотреблении динамик будет звучать, как обычный разговор.

Если повысить частоту до 10 килогерц, громкость увеличился до 86 децибел - это примерно соответствует уровню громкости городского движения.


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URL: https://www.vb.kg/417448
Теги:
технология, технологии, мировые новости, новости планеты
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