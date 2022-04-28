Появилась звуковая колонка толщиной с лист бумаги. Ее можно клеить на стены

Инженеры из Массачусетского технологического института создали ультратонкую звуковую колонку - она толщиной с лист бумаги. При масштабировании ее можно выпускать рулонами, чтобы обклеивать салоны автомобилей и самолетов, стены квест-комнат и любые другие поверхности. Также динамик можно подключить к компьютеру или телефону.

Динамик собран из пластиковых подложек и пьезоэлектриков, на слое которых расположены приподнятые микрокуполы, вибрирующие вне зависимости друг от друга.

Устройство потребляет всего 100 милливатт мощности на квадратный сантиметр своей площади.

Громкость колонки - 66 децибел при электрическом напряжении 25 вольт с частотой 1 килогерц. То есть при очень малом энергопотреблении динамик будет звучать, как обычный разговор.

Если повысить частоту до 10 килогерц, громкость увеличился до 86 децибел - это примерно соответствует уровню громкости городского движения.