Ученые: Каждая пятая рептилия находится под угрозой исчезновения

Согласно первой комплексной оценке, более 10 тысяч видов по всему миру, каждая пятая рептилия, находятся под угрозой исчезновения, сообщается на сайте Международного союза охраны природы (МСОП).
Результаты совместного исследования организации NatureServe, Международного союза охраны природы (IUCN) и Международного общества сохранения природы показали, что около 21 процента рептилий находятся под угрозой вымирания или резкого сокращения численности и уменьшения ареалов обитания, особенно в Юго-Восточной Азии, Западной Африке, Северном Мадагаскаре, Северных Андах и Карибском бассейне.
Исследователи установили, что:
"Полученные нами результаты указывают на необходимость усиления глобальных мер по спасению видового разнообразия рептилий. Мы должны выработать многофакторный план по спасению этих видов и связанной с ними истории эволюции жизни на Земле", - отметил научный сотрудник Международного союза по защите природы (IUCN) Нил Кокс.