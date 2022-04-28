Ученые: Каждая пятая рептилия находится под угрозой исчезновения

Согласно первой комплексной оценке, более 10 тысяч видов по всему миру, каждая пятая рептилия, находятся под угрозой исчезновения, сообщается на сайте Международного союза охраны природы (МСОП).

Результаты совместного исследования организации NatureServe, Международного союза охраны природы (IUCN) и Международного общества сохранения природы показали, что около 21 процента рептилий находятся под угрозой вымирания или резкого сокращения численности и уменьшения ареалов обитания, особенно в Юго-Восточной Азии, Западной Африке, Северном Мадагаскаре, Северных Андах и Карибском бассейне.

Исследователи установили, что:

каждый пятый вид рептилий, 1 829 из 10 196 изученных разновидностей этих животных, находится под угрозой вымирания - что выше, чем у птиц, но ниже, чем у млекопитающих и амфибий; разрушение среды обитания из-за расширения сельскохозяйственных угодий, городского развития и лесозаготовок является большим фактором, подталкивающим рептилий к краю. Крокодилы и черепахи также сталкиваются с угрозами охоты; рептилии, обитающие в лесах, подвергаются большему риску, чем те, которые живут в пустынях и саваннах; изменение климата является надвигающейся угрозой для рептилий, особенно на низменных островах; если все виды рептилий под угрозой исчезновения будут потеряны, 15,6 миллиарда лет эволюции будут стерты с лица планеты. Авторы исследования подчеркнули необходимость нового всемирного соглашения и пакета мер, которые позволят спасти значительную часть рептилий от вымирания.

"Полученные нами результаты указывают на необходимость усиления глобальных мер по спасению видового разнообразия рептилий. Мы должны выработать многофакторный план по спасению этих видов и связанной с ними истории эволюции жизни на Земле", - отметил научный сотрудник Международного союза по защите природы (IUCN) Нил Кокс.