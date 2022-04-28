Глава кабмина госпитализирован

Сегодня утром председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии имени Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Проведенные Жапарову процедуры электрокардиографии и коронарографии инфаркт миокарда не подтвердили, но выявили спазм сосудов сердца.

В настоящее время состояние здоровья главы кабмина стабильное, удовлетворительное.

Консилиум врачей принял решение о восстановлении здоровья Акылбека Жапарова в условиях госпитализации.