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Глава кабмина госпитализирован

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- Анастасия Карелина
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Сегодня утром председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии имени Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Проведенные Жапарову процедуры электрокардиографии и коронарографии инфаркт миокарда не подтвердили, но выявили спазм сосудов сердца.

В настоящее время состояние здоровья главы кабмина стабильное, удовлетворительное.

Консилиум врачей принял решение о восстановлении здоровья Акылбека Жапарова в условиях госпитализации.


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URL: https://www.vb.kg/417451
Теги:
Акылбек Жапаров, Кабинет министров, кабмин
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