Всемирный банк предупредил о крупнейшем с 1970-х годов ценовом кризисе

Всемирный банк второй раз с начала года понизил прогноз роста глобальной экономики почти на один процентный пункт. По мнению организации, снижение прогноза связано с ситуацией на Украине. Помимо этого, на мировую экономику влияют коронавирусные локдауны в Китае и рост цен на энергоносители

Всемирный банк второй раз с начала года понизил прогноз роста мировой экономики - с 4,1 процента до 3,2 процента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.

По словам Малпасса, это реакция на дополнительные экономические стрессы. В числе факторов замедления экономической активности Малпасс назвал коронавирусные локдауны в Китае, рост цен на энергоносители, удобрения, продовольствие, высокую вероятность повышения процентных ставок.

По словам президента организации, прогноз снижается для всех развитых и развивающихся экономик регионов Европы и Центральной Азии.

Ожидается, что Всемирный банк официально объявит детали нового прогноза 19 апреля, уточняет агентство.

В начале 2022 года Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 0,2 п. п., до 4,1 процента. По мнению Всемирного банка, после рекордного роста на 5,5 процента в 2021 году, экономика должна была вступить в фазу заметного замедления из-за COVID-19, инфляции, политической неопределенности, государственных расходов и денежно-кредитной политики, которые находятся в неизведанной территории.