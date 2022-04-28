Более 70% бишкекских студентов попробовали алкоголь до совершеннолетия

Директор Бишкекского международного медицинского института Альфия Самигуллина презентовала журналистам итоги социологического опроса, участие в котором приняли 450 студентов столичных вузов в возрасте от 18 до 25 лет.

"Проблема неинфекционных заболеваний (НИЗ) остается актуальной для всех стран мира", так как НИЗ являются ведущими причинами заболеваемости и смертности. В их основе лежат четыре фактора риска: употребление табака, несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни и чрезмерное употребление алкоголя. Последняя проблема не обходит стороной и такую социальную категорию, как студенчество", - говорит автор исследования Самигуллина.

Согласно опросу, употребление спиртных напитков – достаточно широко распространенное явление среди студентов бишкекских вузов. Значительная часть опрошенных не считает это чем-то предосудительным, не задумывается о последствиях употребления алкоголя и его вреде для здоровья.

Более 70 процентов респондентов получили первый опыт распития спиртного до совершеннолетия. Около трети (29 процентов) первый раз попробовали алкоголь дома, в кругу семьи и родственников, а порядка 21 процента – на улице, что является тревожным фактором.

Примерно 10 процентов употребляют спиртное часто – несколько раз в неделю либо ежедневно. 22 процента опрошенных чаще всего выбирают крепкие алкогольные напитки: водку, коньяк, виски.

Несмотря на осведомленность большинства респондентов о том, что алкоголь наносит вред здоровью, студенты продолжают его употреблять. Около 15 процентов признались, что им нравится состояние алкогольного опьянения.

Почти половина опрошенных называют основной причиной распространения пьянства легкую доступность алкоголя. Треть полагают, что нужно больше внимания уделять подробному и понятному разъяснению вреда алкоголя, последствий его регулярного приема и пропаганде здорового образа жизни. 42 процента считают, что слабоалкогольные напитки совместно с правильной культурой употребления алкоголя могли бы стать частью решения проблемы алкоголизма и вытекающих из него проблем, таких как рост преступности, бытовое насилие, ДТП и развитие заболеваний печени.

Как отмечает Альфия Эльдаровна, к данной проблеме нужно подходить комплексно, создавать площадки, где молодежь могла бы заниматься физическими упражнениями, проводить интересные информационные кампании по здоровому образу жизни, вести профилактические работы и другое. В планах у медучреждения проводить аналогичные соцопросы среди студентов других регионов.