Дарим ГИГАБАЙТЫ интернета в MEGA24 в честь Дня рождения MegaCom!

В честь 16-летия государственного оператора сотовой связи MegaCom компания дарит всем абонентам подарок – бесплатные гигабайты интернета!

Для получения своего подарка обновите приложение MEGA24 (доступно для скачивания в App Store и Google Play) и затем перейдите в раздел "Акции".

Акция действует для всех абонентов MegaCom с 28 апреля по 4 мая 2022 года включительно. Срок действия подарочного интернет-пакета – 7 дней с момента активации.

Также в приложении MEGA24 или по USSD-команде *400# можно узнать, сколько времени Вы находитесь в команде MegaCom.

MegaCom – государственный оператор сотовой связи!