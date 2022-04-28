В Бишкеке строят многоэтажный дом под высоковольтной линией передач (видео)

В Бишкеке гражданский активист Атай Бейшенбек поднял вопрос по поводу незаконного строительства многоэтажного дома под проводами высоковольтной линии. Дом этот, расположенный по адресу Токомбаева № 35, строится компанией ОсОО "СК Елизавета".

"Охранная зона не соблюдается. Ни одно здание не может возводиться под высоковольтной линией. Прокуратура должна немедленно разобраться и пресечь незаконное строительство", - считает Атай Бейшенбек.

Он напомнил, что раннее на месте строительства было кафе "Омар не Хаям", и тогда была разрешена постройка легкой конструкции.

"В первом проекте компания "Северэлектро" дала разрешение, но после обращения граждан была проведена внеочередная проверка, которая выявила несоблюдение предусмотренной законом охранной зоны и отозвала предыдущее согласие", - отмечает активист.

"Однако, позже по обращению депутатов стало известно, что согласие вновь вступило в силу. Теперь нужно разобраться, кто изменил целевое назначение земли для строительства многоэтажки, и на основании чего были выданы разрешения? Нужно привлечь к ответственности соответствующих должностных лиц и установить правопорядок!", - добавляет Бейшенбек.

Корреспондент vb.kg обратился за комментарием к начальнику управления градостроительства и архитектуры Госстроя Азату Максатову, который пояснил, что на данный момент по этому вопросу создана комиссия.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 17 закона КР "Об административных процедурах" возбуждена административная процедура. В связи с этим создана комиссия, которая позже вынесет свое решение по этому вопросу", - сказал он.

Однако Атай Бейшенбек сообщил редакции vb.kg о том, что административным актом № 158 от 22 апреля 2022 года уже были отменены разрешительные документы на строительство этого многоэтажного жилого дома

"Раз разрешительные документы были отменены, то с какой целью тогда создали комиссию", - задал он свой вопрос, который мы вновь адресовали чиновнику из Госстроя, но ответа пока не последовало.