16 лет уверенного движения вперед: MegaCom празднует День рождения!

Государственный оператор сотовой связи MegaCom празднует 16-летие! В этот день 28 апреля 2006 года состоялся официальный запуск сети MegaCom в коммерческую эксплуатацию, первые офисы компании открыли свои двери для долгожданных абонентов мега-сети.

Все эти годы компания MegaCom обеспечивает качественной мобильной связью и скоростным Интернетом порядка 3 миллионов абонентов, проживающих на 99% населенной территории Кыргызстана.

Для MegaCom как одного из лидеров телекоммуникационного рынка страны и инициатора масштабных digital-проектов минувшие 16 лет стали временем динамичного развития, реализации амбициозных целей и демонстрации впечатляющих достижений.

Сегодня MegaCom – это доступные связь и интернет, востребованные абонентами актуальные тарифы, удобные финансовые сервисы и цифровые услуги.

За 2021 год компания увеличила чистую прибыль более чем до 1,5 млрд сомов, а общие выплаты в бюджет Кыргызстана составили порядка 2,6 млрд сомов.

Росту доходов оператора MegaCom напрямую способствовали непрерывная работа над расширением географии сети, инвестиции в строительство новых базовых станций, а также повышение качества предоставляемых услуг и вывод взаимодействия с абонентами на новый уровень.

Выбирая MegaCom в качестве надежного оператора связи, абоненты компании вносят свой вклад в развитие отечественной экономики. Будучи одним из крупнейших налогоплательщиков страны, государственный оператор сотовой связи MegaCom обеспечивает поступления в бюджет Кыргызстана с каждого заработанного сома.

Традиционно, социально-благотворительная деятельность является частью корпоративной стратегии компании. 16 лет MegaCom содействует социально-уязвимым слоям населения, заботится о юных кыргызстанцах, поддерживает проекты в сфере здравоохранения и вносит вклад в развитие спорта, национальных ценностей и уникальной культуры Кыргызстана.

В свой День рождения мы благодарим всех наших абонентов и партнеров за выбор MegaCom в качестве надежного оператора связи! Спасибо вам за верность и доверие, которые помогают нам развиваться, становиться сильнее и продолжать уверенное движение вперед!

MegaCom – работаем на благо Родины!