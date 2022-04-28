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Завершено обучение акимов районов и глав айыл окмоту в системе Infodocs

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- Анастасия Карелина
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Завершено обучение акимов районов и глав айыл окмоту работе в системе электронного документооборота Infodocs. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Информационно-обучающие тренинги проводились в рамках исполнения поручения президента Кыргызстана об ускорении процесса внедрения электронного документооборота в государственных органах и органах местного самоуправления.

В общей сложности в тренинге, который прошел с 25 по 27 апреля, приняли участие 492 государственных и муниципальных служащих. Само обучение проводилось на базе региональных высших учебных заведений и Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики имени Абдрахманова.

По итогам обучения государственные и муниципальные служащие получили практические навыки работы в автоматической информационной системе по электронному документообороту.

Обучение глав местных государственных администраций и глав айыл окмоту работе в системе электронного документооборота Infodocs проводилось под эгидой администрации президента Кыргызстана при содействии Министерства цифрового развития, Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров и Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики имени Абдрахманова.


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URL: https://www.vb.kg/417459
Теги:
айыл окмоту, Кабинет министров
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