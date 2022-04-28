Часть воды на Луне имеет земное происхождение, обнаружили геофизики

Ионы водорода и кислорода, которые покидают верхние слои атмосферы и улетают в космическое пространство, могут соединяться и образовывать молекулы воды, которые присутствуют на Луне. К такому выводу пришли ученые из Института геофизики Аляскинского университета в Фэрбенксе, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports, сообщает Газета.ru

Считается, что большая часть воды на Луне была занесена в так называемую эпоху тяжелой бомбардировки 3,5 миллиарда лет назад в результате частых падений астероидов и комет.

Новые расчеты показали, что 1 процент покидающих Землю ионов кислорода и водорода могут попадать на Луну, когда она проходит через "хвост" магнитосферы нашей планеты. Это предположение подтверждено рядом космических миссий – американских, индийских, европейских и японских.

"Это похоже на пролет Луны через душ ионов воды, возвращающихся на Землю и падающих на лунную поверхность", - пояснили авторы исследования.

Ученые оценили объем полярных залежей воды на Луне, которые образовались таким образом, в 3500 кубических километров. Этот объем сравним с объемом озера Гурон, восьмым по величине озером в мире.