Врач раскрыла способ остановить облысение

Российский врач-дерматовенеролог и трихолог Наталья Петровская предложила способ остановить облысение у женщин. Комментарий эксперта приводит портал "Восточный округ".

Врач отметила, что в этом случае важную роль играет питание, поскольку неправильный рацион может быть причиной выпадения волос. Она посоветовала есть красное мясо, бобовые, рыбу, орехи и яйца, а также принимать витамины, предварительно проконсультировавшись с врачом.

"Для пышной шевелюры нужно много веществ. В частности, это витамины группы В, С, D. Полезны для волос железо, цинк, фолиевая кислота, селен. Эти элементы можно взять как из пищи, так и из лекарственных препаратов", - подчеркнула Петровская.

Кроме того, по словам собеседницы издания, для профилактики облысения следует делать массаж головы и раз в неделю применять скраб перед мытьем головы. Также порекомендовала меньше использовать сухой шампунь, фен и горячую воду, реже носить тугие пучки и хвосты.

Помимо этого, трихолог объяснила, что у выходящей за рамки физиологической нормы потери волос может быть несколько причин. Например, в их числе интоксикация организма, перенесенная коронавирусная инфекция, стресс, а также прием сильнодействующих препаратов.

"Чтобы понять, есть ли проблема, самостоятельно проведите тест натяжения. Возьмите в руки небольшую прядь из 50-60 волосков и нерезко потяните ее. Если в руках останется более шести волосков - значит, есть патология и стоит пойти к трихологу", - порекомендовала врач.