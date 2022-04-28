В Бишкеке проходит национальный тренинг Change can't wait

В столице проходит национальный тренинг для тренеров под названием Change can't wait с участием активистов из регионов. Мероприятие организовано правозащитным движением "Бир Дуйно Кыргызстан" в партнерстве с Институтом омбудсмена в рамках программы Women's Learning Partnership (WLP): "Женское лидерство в условиях новых рисков, бедствий, кризисов и военных конфликтов для продвижения гендерного равенства, прав человека и устойчивого развития в КР" и в рамках проекта "Защита политической среды НКО путем вовлечения общественных лидеров от местного до глобального уровня", реализуемого при поддержке Демократической комиссии посольства США в Кыргызстане.

Целью обучения является совместное партнерство по продвижению универсальности прав и свобод человека через продвижение гендерного равенства, креативной экономики для устойчивого развития и предупреждения новых рисков, бедствий и военных конфликтов с сообществ до глобального уровня.

Открывая мероприятие, директор БДК Толекан Исмаилова напомнила о годовщине трагических событий на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, в которых пострадали сотни человек, включая женщин и детей. Она добавила, что необходимо добиваться реализации Резолюции 1325 Совета безопасности ООН, а также усилить превентивную работу в регионах с вовлечением местных активистов.

Омбудсмен Атыр Абдрахматова в своем приветственном слове отметила важность поддержки и проявления солидарности в вопросах безопасности женщин, которые сталкиваются с трудностями на работе, в семье, обществе.

Эксперт секретариата Уполномоченного по правам ребенка администрации президента Гульзина Бообекова говорила об обеспечении безопасности для детей, как наиболее уязвимых в условиях рисков, бедствий и конфликтов согласно Резолюции 1325 Совета безопасности ООН. В документе идет речь о расширении участия женщин в принятии решений и усилении мер по обеспечению защиты женщин и детей от насилия, связанного с конфликтами. Эксперт рассказала собравшимся о работе по защите детей, проводимой государством. Она заметила, что вопросы защиты прав детей проходят через все темы насыщенной программы тренинга с участием регионов.

Среди участников тренинга есть депутаты местных кенешей, сотрудники госорганов, местные активисты, домохозяйки. Каждый участник мог проявить здесь свои лидерские качества. Тренинг проходят очень динамично. Для лучшего понимания сложных тем используются разные методы: игры, обсуждение в малых группах, работа с кейсами.

Тренер Джамиля Капарова провела сессию о правах человека, сделав короткий экскурс в историю появления основных понятий и терминов, и акцентировав важность четырех видов прав человека: личных, политических, социально-экономических и культурных. Участниками обсудили, какие права соблюдаются или нарушаются.

Директор Amnesty International Наталья Звягина подробно остановилась на неравном отношении в реализации прав, их вертикальности привела конкретные примеры из жизни.

Во время лекции о международных и национальных стандартах по правам женщин Джамиля Капарова рассказала о международных документах, ратификация которых требует выполнения Кыргызстаном обязательств перед международным сообществом через систематическое предоставление отчетов о соблюдении прав.

Интересной стала и сессия об участии женщин в общественной жизни. Ее провела

Бермет Стакеева, представляющая Форум женских НПО. Участники рассуждали о том, как они понимают феминизм с позиции защиты прав. Обсуждение показало неравноценность участия женщин и мужчин, что выражается в позднем получении права голоса на выборах, неравной оплате за равнозначный труд и другое.

"Чтобы быть феминистом, надо понимать, что такое права, что такое результат. Мы говорим об уважении человеческого достоинства", - подчеркнула Стакеева.

Она приводила примеры из практики и личного опыта, показывая, насколько важно женщине иметь возможности для успешной самореализации. Она добавила, что ей повезло с семьей, где ее понимают и поддерживают.

Участники тренинга приводили примеры из прошлого, когда женщины активно использовали возможность самореализации. Например, Курманжан Датка.

"Мы не рождаемся феминистами, мы ими становимся. У нас в мыслях множество стереотипов, которые надо преодолевать", - сказала Урпия Усенова, приехавшая из Оша.

Участников тренинга волнуют и вопросы распределения бюджета без учета предложений женщин-депутатов. Так Мээрим Молдалиева из села Байзак Нарынской области рассказала, что из 21 депутата местного кенеша всего 8 женщин, она одна из них.

"В законах все хорошо и правильно прописано. На практике выходит сложнее. Я говорю женщинам: Приходите и свои права отстаивайте. А они сидят дома и чай пьют. Сельских женщин надо обучать темам прав человека" – уверена Мээрим.

"Общественная жизнь - это все! Участие женщин в общественной жизни способствует социально-экономическому развитию", - сделала заключение Бермет Стакеева.

Следующие сессии были посвящены навыкам публичных выступлений и коммуникации. Эксперт Школы миротворчества и медиатехнологий Инга Сикорская поделилась знаниями о том, как брать интервью, как избежать неудобных вопросов в беседе с журналистами. Она подчеркнула важность построения правильных коммуникаций.

В последующие два дня обучение будет посвящено вопросам адвокации, запланированы встречи с женщинами-депутатами и просмотр документального фильма о тяжелой судьбе правозащитницы Насрин Сутоудех.