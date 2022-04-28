Погода
$ 84.00 - 85.00
€ 91.87 - 92.87

В Нарынской области прошли учения "Нарын – Единство 2022"

142  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарынской области на территории пограничной заставы "Муз-Тор" прошли командно-штабные учения "Нарын – Единство 2022". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Учения проводились Управлением ГКНБ по Нарынской области на территории пограничной заставы "Муз-Тор", расположенной в Ат-Башинском районе.

Цель учений - выработка механизма взаимодействия и координации действий силовых структур на случай возможного незаконного вторжения вооруженных террористических групп на территорию республики.

Участники получили практические навыки создания оперативного штаба по управлению антитеррористическими операциями, обеспечения его эффективного функционирования и координации действий ключевых силовых структур, являющихся членами территориального оперативного штаба.

Также был проверен потенциал местных силовых ведомств по оперативному реагированию и принятию адекватных мер на случай возможного вторжения террористических групп. В рамках мероприятия проведена операция по пресечению незаконных действий террористических групп путем ликвидации последних.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417464
Теги:
ГКНБ, Нарынская область, учения
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  