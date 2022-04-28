В Нарынской области прошли учения "Нарын – Единство 2022"

В Нарынской области на территории пограничной заставы "Муз-Тор" прошли командно-штабные учения "Нарын – Единство 2022". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Учения проводились Управлением ГКНБ по Нарынской области на территории пограничной заставы "Муз-Тор", расположенной в Ат-Башинском районе.

Цель учений - выработка механизма взаимодействия и координации действий силовых структур на случай возможного незаконного вторжения вооруженных террористических групп на территорию республики.

Участники получили практические навыки создания оперативного штаба по управлению антитеррористическими операциями, обеспечения его эффективного функционирования и координации действий ключевых силовых структур, являющихся членами территориального оперативного штаба.

Также был проверен потенциал местных силовых ведомств по оперативному реагированию и принятию адекватных мер на случай возможного вторжения террористических групп. В рамках мероприятия проведена операция по пресечению незаконных действий террористических групп путем ликвидации последних.