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Произвол против "Вечернего Бишкека". Мэрия нарушает право собственности?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек намерена произвести демонтаж металлического ограждения вокруг издательского дома "Вечерний Бишкек", что является нарушением против частной собственности.

По словам главного инженера ИД "Вечерний Бишкек" Валерия Головина, забор как конструкция был изначально предусмотрен генпланом строительства.

"Проект прошел все согласования и был принят в эксплуатацию соответствующей комиссией. Аналогичная ситуация если будут сносить заборы вокруг частных заводов", - сказал он.

В свою очередь редактор интернет-редакции vb.kg Бакыт Басарбек напомнил, что на территории ИД "Вечерний Бишкек" ведется полноценная производственная деятельность, то есть печатаются газеты в типографии.

"Типография это не место для открытого общественного пользования, поскольку в производстве используются легковоспламеняющиеся опасные химические составы. Могут произойти взрывы и пожары", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/417468
Теги:
мэрия, Бишкек, Вечерний Бишкек, демонтаж
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