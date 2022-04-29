Вчера стартовал Международный год устойчивого горного развития

Как отметил в интервью vb.kg академик НАН Асылбек Айдаралиев, наша страна была инициатором проведения первого Международного года гор в 2002. И теперь спустя 20 лет вновь по нашей инициативе16 декабря 2021 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении нынешнего года Международным годом устойчивого горного развития. Кыргызстан восстанавливает статус мирового лидера по решению горных проблем, который утратила лет 15 назад.

На официальной церемонии открытия онлайн выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Генсек ООН Антониу Гутерриш и другие лидеры.

В своем видеообращении Садыр Жапаров сказал: "Хочу вновь подтвердить, что Кыргызстан полностью поддерживает Цели устойчивого развития ООН. Я подробно останавливался в прошлом году на социально-экономических и экологических проблемах горных территорий на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, конференции о биологическом разнообразии в Кунмине, Климатическом саммите в Глазго и на 4-й сессии Водного саммита Азии и Тихого океана, который прошел недавно в Японии. Для решения этих проблем объявил 2022 год в Кыргызстане Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. В рамках объявленного года уже начата национальная программа "Зеленое наследие". Согласно ей, мы наметили высаживать ежегодно по шесть миллионов саженцев и в этом году приступили к делу".

Президент Жапаров призвал горные страны-партнеры активизировать продвижение общих интересов, стоящих в повестке дня глобального развития, и присоединиться к инициативе Кыргызстана по принятию пятилетнего плана в области развития горных регионов.

- Говоря о горных проблемах, что конкретно вы имеете в виду? (С этого вопроса началось интервью vb.kg с академиком Айдаралиевым, который по праву считается идейным вдохновителем этих двух мировых событий – и первого, и второго года гор).

- После обретения страной независимости обнажились проблемы горных регионов, о которых мы толком и не знали. Оказалось, что самое большое количество бедных людей живет в горах. Зима длится там долго, возникают транспортные проблемы, затруднена доставка продуктов питания, кормов для скота, нормативы питания и топлива значительно выше, чем в равнинной местности. Жизнь в горных регионах обходится во много раз дороже. Заболеваемость в горных регионах значительно выше, чем на равнине.

Но, к сожалению, никто эту социально-экономическую сторону жизни в горах не изучал.

И когда народ стал массово покидать те районы, возник вопрос, что делать, как в этих регионах обустроить жизнь. Решили посмотреть, как эта проблема решается в других странах, что делается в мире. И оказалось, что никто не знал и не изучал экономические, социальные проблемы горных регионов даже в мировом масштабе. И Кыргызстан решил инициировать проведение первого Международного года гор. На Бишкекском глобальном горном саммите - заключительном мероприятии года гор в 2002 - была принята Бишкекская горная платформа, в которой четко указывалось, как надо развиваться горным регионам в мировом масштабе. Именно наша страна объединила, разные структуры ООН, десятки институтов мира для изучения существующих проблем горных регионов и их решения.

- И неужели эти проблемы сдвинулись с мертвой точки?

- На Бишкекском глобальном горном саммите были подписаны документы, ставшие основанием для принятия различными международными организациями, финансовыми институтами и странами-донорами программ и проектов по оказанию помощи развивающимся горным странам.

Кыргызстан тоже получил тогда солидные гранты на развитие горных регионов. Не осталось в стороне и государство. В завершение года гор был принят Закон "О горных территориях КР". Во исполнение закона правительство приняло постановление о государственной поддержке лиц, работающих в высокогорных и отдаленных населенных пунктах. Были повышены зарплата и пенсии горцам, предоставлены льготы по электроэнергии. Постановлением правительства было организовано шефство над горными и отдаленными поселениями, были реконструированы объекты социнфраструктуры, оказана серьезная материальная помощь населению, шефы покупали скот, помогали с ремонтом и т.д. И уровень бедности в горных регионах сократился почти с 85 процентов в 2000 году до 23 в 2020 году. А потом начал вновь повышаться.

- Что повлияло, на ваш взгляд?

- Сказалась, безусловно, пандемия и на мировых финансовых структурах, и на экономике нашей страны. Ковид по-прежнему с нами, назревает продовольственный кризис, и нищета вновь угрожает жителям горных территорий в разных странах.

- Асылбек Акматбекович, но уже треть 2022 года прошла, а Международный год устойчивого развития горных регионов только открылся. Что до конца его за такой короткий срок можно успеть сделать?

- Кыргызстан внес новую резолюцию в ООН о реализации пятилетней программы устойчивого горного развития и о проведении второго Бишкекского глобального горного саммита в 2027 году (Бишкек+25). Полагаю, что мы можем за этот период реализовать ряд программ для устойчивого горного развития.

- Что они предусматривают?

- Например, при финансовой поддержке Швейцарии разработано несколько проектов по социально-экономическому развитию Нарынской области и самого Нарына, по зимнему туризму, по прокладке систем водоснабжения. Международная неправительственная организация "Мерсико", которая уже много лет в сельских регионах Кыргызстана помогает оборудовать столовые в детсадах и в школах и предоставляет продукты питания для детей, намерена прийти и в отдаленный Алайский район. Предусмотрено развитие малого и среднего бизнеса при финансовой помощи доноров.

Основной же нашей целью является организация при ООН группы развивающихся горных государств, изолированных, с высокими транспортными расходами с последующим списанием их внешнего долга.

Кроме того, для оказания шефской помощи мы составляем перечень сел с точной численностью населения, чтобы как раньше закрепить каждое за каким-то предприятием или учреждением, чтобы горцам легче было решать проблемы.

А также намерены объединить исследования наших ученых и их коллег в разных странах мира по таким важным проблемам, как сохранение водных ресурсов, защита лесов, ледников и другим, и включить их в программу, предложенную президентом республики в рамках устойчивого горного развития.