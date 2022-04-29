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Для школьников ИДН провел экскурсию в колонию для несовершеннолетних

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- Назгуль Абдыразакова
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В Жайылском районе сотрудниками ИДН прошла экскурсия для школьников в исправительную колонию для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГОВД Чуской области.

По ее данным, 28 апреля сотрудниками ИДН ОВД Жайылского района в рамках проводимых масштабных профилактических мероприятий совместно сотрудниками СИН учреждения №14 села Вознесеновка Панфиловского района было организована экскурсия для учеников среднеобразовательных учреждений Жайылского района по исправительной колонии для несовершеннолетних детей.

Целью экскурсии стало пресечение противоправных явлений среди детей и ознакомление их с мерами уголовной ответственности, связанной с лишением свободы граждан за преступные деяния.

В экскурсии участвовали более 100 несовершеннолетних детей - учащиеся с 6 по 11 класс среднеобразовательных учреждений расположенных городе Кара-Балта и села Алексеевка, а также школьных социальных педагогов и родительского комитета.

Отмечается, что аналогичные мероприятия будут проведены в дальнейшем с учениками других школ Жайылского района.


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URL: https://www.vb.kg/417476
Теги:
колонии, Чуйская область, школа
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