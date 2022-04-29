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Чингиз Айдарбеков встретился с послом Республики Беларусь в КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Чингиз Айдарбеков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андреем Страчко. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь, а также обсудили вопросы дальнейшего углубления межпарламентского сотрудничества.

Айдарбеков отметил хорошую динамику партнерства, в том числе по линии региональных структур СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

"На сегодняшний день Республика Беларусь является важным партнером Кыргызстана как в двустороннем формате, так и в рамках общих региональных интеграционных объединений. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям взаимодействия", - сказал он.

Касаясь двустороннего межпарламентского сотрудничества, Айдарбеков подчеркнул, что межпарламентские контакты постепенно активизируются.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества, в частности обозначен вопрос проведения 10-го заседания Межправительственной кыргызско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Также участники встречи обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и образовательной сферах.

В свою очередь, посол Андрей Страчко с удовлетворением подчеркнул высокий уровень межгосударственных связей и выразил готовность белорусской стороны поддерживать вопросы, затрагивающие интересы двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/417479
Теги:
Беларусь, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, дипломатия
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