В Иссык-Кульской области задержан рыболов-браконьер

В ночь с 27 на 28 апреля на Орто-Токойском водохранилище сотрудниками туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области в ходе ежедневных рейдовых мероприятии выявлен очередной факт браконьерства. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, задержан 46 летний Д.У., уроженец села Орто-Токой Тонского района. При задержании были обнаружены и изъяты как вещественное доказательство 80 штук рыбы сига-лудога, 1000 метров синтетической сети и моторная лодка. Согласно ст. 310 ("Незаконные охота или добыча рыбы либо водных животных") УК КР возбуждено уголовное дело, ведется следствие.