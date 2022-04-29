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Динара Кемелова приняла делегацию Азиатского культурного центра Кореи

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова совместно с ответственным секретарем национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО Сабирой Солтонгельдиевой приняла делегацию Азиатского культурного центра при Министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея во главе с помощником директора Азиатского культурного центра Чжон Бонсу и директором Центра изучения нематериальной культуры Ханхи Хам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Чжон Бонсу проинформировал кыргызскую сторону о начале реализации проекта "Создание системы управления культурными ресурсами и укрепление кадрового потенциала в области культуры в Кыргызской Республике" по линии официальной помощи развития совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

В свою очередь, Д.Кемелова отметила важность создания единого веб-сайта Кыргызстана с цифровым отображением всех имеющихся культурных и исторических достопримечательностей страны в целях продвижения культурного и туристического потенциала Кыргызской Республики.

Стороны положительно оценили сотрудничество Кыргызстана с Азиатским культурным центром и обсудили перспективные направления дальнейшего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/417482
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан, МИД
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