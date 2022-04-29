Президент заложил капсулу под строительство зала для женской сборной

Глава государства Садыр Жапаров сегодня заложил капсулу под строительство спортивного зала национальной сборной команды Кыргызстана по женской борьбе на территории спортивного комплекса "Жаштык" в столице. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, ранее глава государства поручил кабинету министров в целях поддержки и стимулирования спортсменов, а также развития физической культуры и спорта выделить земельный участок под строительство спортивного зала для занятий женской борьбой. В рамках реализации поручения президента кабмин разработал комплекс мер, направленных на повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта.

Выступая перед собравшимися, в том числе перед борцами, Садыр Жапаров отметил знаменательность сегодняшнего дня. В истории Кыргызстана женская борьба берет свое начало с 2000-х годов. Это особенная дата, которая войдет в историю. Никогда не будут забыты имена кыргызских славных девушек, добившихся успеха в этом нелегком для женщин виде спорта.

Президент подчеркнул, что на протяжении 20 лет спортсменки представляли Кыргызстан на многих международных соревнованиях по женской борьбе. Самыми памятными годами независимости страны был 2021 год. То, что сделали на Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира в Осло, Норвегии кыргызские девушки-борцы Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы было незабываемым событием в женской борьбе Кыргызстана.

"На самом деле наша женская команда по борьбе на каждом соревновании для нас устраивает большой праздник. Они показывают достойную борьбу, дойдя до победы в ожесточенных боях и высоко поднимают наш красный флаг", - отметил Садыр Жапаров.

Глава государства вспомнил исторические образы кыргызских героинь таких, как умница Каныкей, красавица Айчурок, великие девушки-баатыры Жаныл Мырза и Кыз Сайкал. На сегодня девушки-борцы такие же - смелые, мужественные и отважные дочери своей страны, как и упомянутые выше девушки-баатыры, которыми гордится кыргызский народ.

Как отметил президент, в настоящее время есть еще нерешенные проблемы в борьбе. Первая из них во всех видах спорта – это отсутствие площадок, соответствующих международным стандартам, плохое состояние имеющихся тренировочных баз, и строительство современных спортивных залов по всей стране стало бы большим толчком для развития спорта. И на сегодня делается все возможное, чтобы решить эти вопросы. Ведь, как известно, благодаря Айсулуу, Мээрим, Айпери женская борьба становится популярным видом спорта во всех уголках Кыргызстана. Отрадно, что число девушек, занимающихся этим видом спорта, растет в каждой области и районе страны. История не раз показывала, что в самых тяжелых и трудных условиях со всеми трудностями справляются только женщины.

В своем выступлении Садыр Жапаров обратился к девушкам-борцам с просьбой воспитать таких же выдающихся спортсменок, как они сами. А также от имени кыргызского народа и от себя лично выразил глубокую признательность спортсменам, тренерам за их неустанный труд по прославлению кыргызского спорта и поднятию авторитета страны на мировой арене.

В свою очередь спортсменка Айсулуу Тыныбекова от имени сборной команды Кыргызстана по женской борьбе выразила слова благодарности главе государства за внимание к вопросам спорта и за развитие спортивной инфраструктуры.

Согласно проекту, в распоряжении спортсменов будет 1875,2 квадратных метра, на которых будут расположены залы для борьбы, столовая с обеденным залом на 16 посадочных мест и др.

Сметная стоимость проекта составляет 98677,22 тысячи сомов, тендерная стоимость – 81573,98 тысячи сомов. В настоящее время на объекте произведена разработка котлована под строительство здания спортивного зала на 100%.

Далее президент, ознакомившись с деятельностью спортивного комплекса "Жаштык", осмотрев в каких условиях занимаются дети, поручил проработать вопрос о выделении из бюджета 20 миллионов сомов на капитальный ремонт комплекса.