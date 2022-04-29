Джек-рассел-терьеры живут дольше всех собак Великобритании

Авторы нового исследования составили таблицу ожидаемой продолжительностью жизни для собак 18 чистокровных пород и метисов. Кроме того, они узнали, кто живет дольше - суки или кобели, кастрированные или нет.

Ученые из Великобритании представили новые оценки продолжительности жизни известных пород собак. Как показало исследование, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, долгожителями можно считать джек-рассел-терьеров и йоркширских терьеров.

Специалисты изучили данные по 876 039 питомцам, записи о которых были занесены в базы ветеринарных клиник по всему Соединенному Королевству. В итоговую выборку вошли метисы и 18 "чистокровных" пород, признанных английским и американским Кеннел-клубами, а также Австралийским национальным кинологическим советом. На основе этого авторам удалось рассчитать ожидаемую продолжительность жизни начиная с рождения и вероятность смерти.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни, до 12,72 года, оказалась у джек-рассел-терьеров (максимальный зарегистрированный возраст смерти - 19 лет), далее по списку идут: йоркширские терьеры (12,54 года), бордер-колли (12,10 года), спрингер-спаниели (11,92 года) и метисы (11,82 года). Напротив, самая низкая продолжительность жизни была у французских бульдогов - всего 4,53 года, что примерно на три года меньше, чем у других брахицефалов: у английских бульдогов этот показатель оценили в 7,39 года, у мопсов - в 7,65 года. По мнению ученых, столь короткий век объясняется высокими рисками для здоровья из-за укороченной лицевой части черепа. В частности, известно, что такие собаки испытывают проблемы с дыханием (брахицефальный синдром).