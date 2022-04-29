Погода
$ 83.77 - 84.77
€ 91.87 - 92.87

Джек-рассел-терьеры живут дольше всех собак Великобритании

119  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Авторы нового исследования составили таблицу ожидаемой продолжительностью жизни для собак 18 чистокровных пород и метисов. Кроме того, они узнали, кто живет дольше - суки или кобели, кастрированные или нет.

Ученые из Великобритании представили новые оценки продолжительности жизни известных пород собак. Как показало исследование, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, долгожителями можно считать джек-рассел-терьеров и йоркширских терьеров.

Специалисты изучили данные по 876 039 питомцам, записи о которых были занесены в базы ветеринарных клиник по всему Соединенному Королевству. В итоговую выборку вошли метисы и 18 "чистокровных" пород, признанных английским и американским Кеннел-клубами, а также Австралийским национальным кинологическим советом. На основе этого авторам удалось рассчитать ожидаемую продолжительность жизни начиная с рождения и вероятность смерти.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни, до 12,72 года, оказалась у джек-рассел-терьеров (максимальный зарегистрированный возраст смерти - 19 лет), далее по списку идут: йоркширские терьеры (12,54 года), бордер-колли (12,10 года), спрингер-спаниели (11,92 года) и метисы (11,82 года). Напротив, самая низкая продолжительность жизни была у французских бульдогов - всего 4,53 года, что примерно на три года меньше, чем у других брахицефалов: у английских бульдогов этот показатель оценили в 7,39 года, у мопсов - в 7,65 года. По мнению ученых, столь короткий век объясняется высокими рисками для здоровья из-за укороченной лицевой части черепа. В частности, известно, что такие собаки испытывают проблемы с дыханием (брахицефальный синдром).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417485
Теги:
Великобритания, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  