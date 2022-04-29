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Президент Кыргызстана поздравил бишкекчан с Днем города

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, поздравил жителей и гостей столицы с Днем города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ниже приводим текст поздравления главы государства:

"Уважаемые жители и гости столицы!

Дорогие соотечественники!"

Сегодня день столицы нашей страны. 144 года со дня основания столицы. От всей души поздравляю всех соотечественников с Днем основания Бишкека, который является сердцем нашей Родины, гордым городом нашего народа!

Город Бишкек является главным центром и культурным центром Кыргызстана в целом. Поэтому его развитию из года в год должно уделяться особое внимание.

Хочу подчеркнуть, что сегодня мы ориентируемся на всестороннее развитие столицы нашей страны.

В рамках знаменитого проекта "Зеленый мурас" с целью возвратить славу столицы, которая когда-то была известна как "зеленый город", было посажено около 40 000 деревьев и кустарников. Такие мероприятия будут и дальше последовательно продолжаться.

Как горожане, так и гости столицы или гости из-за рубежа, как только мы добираемся до столицы, первое, что бросается в глаза, - это состояние наших дорог. Каждый год большое внимание уделяется дорогам больших улиц, последние годы ведутся работы по ремонту и строительству дорог, а также тротуаров.

В Бишкеке также ведется Вечерняя сцена, успешно выполняются мероприятия по освещению города. Не только в городе, но и в ряде населенных пунктов, окружающих Бишкек, устанавливаются осветительные точечные светильники.

В целях обеспечения удобства горожан одной из приоритетных задач текущего года принято приобретение автобусов с большей вместимостью на газе, данный вопрос изучается и планируется реализовать соответствующим учреждением. Еще одним важным моментом для нашего города являются переговоры с международными организациями по реализации комплексного проекта по повышению качества атмосферного воздуха и план мероприятий в этом направлении.

Добавлю, в рамках исполнения Дорожной карты по реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023" подготовлены проекты концепций "Смарт Бишкек " - " Келечек - 2030". Вместе с тем планируется обеспечить общеобразовательные организации современным инновационным оборудованием и организовать работу школ через внедрение механизмов использования цифровых технологий в учебном процессе. Кроме того, в столице строятся 15 школ и 1 детский сад. В прилегающих к городу жилмасивах "Алтын-Ордо", "Духовное наследие", "Мурас-Ордо", "Ак-Бата", "Ак-Ордо", "Ак-Босого", "Пруд" строятся новые школы.

Все позитивные изменения, происходящие в столице, направлены на светлое будущее Бишкека. Это, безусловно, жизненно важно не только для нашей комфортной и безопасной жизни, но и для благополучия и процветания будущих поколений.

Город Бишкек должен обновляться и совершенствоваться, отвечая самым высоким международным стандартам, применяя лучшие образцы мирового опыта, сохраняя при этом свою самобытность и красивый облик. Ведь наша столица - это лицо всего Кыргызстана!

Уважаемые кыргызстанцы!

Хочу пожелать, чтобы наша столица и впредь процветала благодаря применению инновационных методов и чтобы каждый гражданин заслуживал ее заботы и любви. Желаю всем жителям столицы семейного счастья и успехов в делах. Пусть не угаснет стремление и любовь каждого горожанина к процветанию нашей столицы!


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URL: https://www.vb.kg/417487
Теги:
праздник, президент, Бишкек, Садыр Жапаров
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