В Южной Корее представили прототип плавучего города

ООН-Хабитат, руководство мегаполиса Пусан Республики Корея и технологическая компания Oceanix представили первый прототип устойчивого плавучего города, сообщает портал Naked Science.

Плавучий город Oceanix Busan, взаимосвязанные кварталы которого раскинулись на площади 6,3 гектаров и могут вместить до 12 тысяч человек, имеет шесть интегрированных систем безотходного типа, в том числе замкнутую систему водоснабжения и получения чистой энергии с помощью плавающих фотоэлектрических панелей и солнечных панелей на крышах жилых и иных строений. Каждый из шести районов города будет вести инновационное городское сельское хозяйство с помощью сети теплиц.

Когда будет построен Oceanix Busan пока неизвестно, но ожидается, что его строительство займет всего два года.