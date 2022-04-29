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В Южной Корее представили прототип плавучего города

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- Айжан Мамбеталиева
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ООН-Хабитат, руководство мегаполиса Пусан Республики Корея и технологическая компания Oceanix представили первый прототип устойчивого плавучего города, сообщает портал Naked Science.

Плавучий город Oceanix Busan, взаимосвязанные кварталы которого раскинулись на площади 6,3 гектаров и могут вместить до 12 тысяч человек, имеет шесть интегрированных систем безотходного типа, в том числе замкнутую систему водоснабжения и получения чистой энергии с помощью плавающих фотоэлектрических панелей и солнечных панелей на крышах жилых и иных строений. Каждый из шести районов города будет вести инновационное городское сельское хозяйство с помощью сети теплиц.

Когда будет построен Oceanix Busan пока неизвестно, но ожидается, что его строительство займет всего два года.


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URL: https://www.vb.kg/417488
Теги:
Южная Корея, новости мира, в мире
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