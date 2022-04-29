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В УВД Ленинского района столицы состоялся строевой осмотр личного состава

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в УВД Ленинского района города Бишкека состоялся строевой осмотр личного состава, была проверена готовность сотрудников милиции по охране общественного порядка во время майских праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба УВД района.

По ее данным, основная цель мероприятия - проверка готовности сотрудников милиции к обеспечению общественной безопасности граждан и гостей столицы. Также во время строевого осмотра заместитель начальника УВД Ленинского района полковник милиции Канат Досов разъяснил личному составу инструкцию, обязанности и задачи по охране общественного порядка во время торжественного мероприятия и потребовал строго соблюдать служебную дисциплину.


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URL: https://www.vb.kg/417489
Теги:
УВД, Бишкек, милиция
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