В УВД Ленинского района столицы состоялся строевой осмотр личного состава

Сегодня в УВД Ленинского района города Бишкека состоялся строевой осмотр личного состава, была проверена готовность сотрудников милиции по охране общественного порядка во время майских праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба УВД района.

По ее данным, основная цель мероприятия - проверка готовности сотрудников милиции к обеспечению общественной безопасности граждан и гостей столицы. Также во время строевого осмотра заместитель начальника УВД Ленинского района полковник милиции Канат Досов разъяснил личному составу инструкцию, обязанности и задачи по охране общественного порядка во время торжественного мероприятия и потребовал строго соблюдать служебную дисциплину.