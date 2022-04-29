В КР 2896 предпринимателей обеспечивают львиную долю налоговых поступлений

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев провел встречу с предпринимателями и представителями бизнес-ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным,Торобаев отметил важную роль бизнеса в развитии страны.

"Бизнес является локомотивом развития отечественной экономики. Со стороны кабинета министров будет прилагаться еще больше усилий для развития бизнеса. В нашей стране 2896 предпринимателей обеспечивают львиную долю налоговых поступлений в бюджет. Бизнесмены вносят большой вклад в развитие государства, и мы это хорошо понимаем. В этой связи предлагается провести большую встречу с предпринимателями в июне этого года. Мы хотим с вами обсудить формат данной встречи, чтобы форум был успешным и результативным", - сказал Бакыт Торобаев.

Со стороны бизнес-ассоциаций был озвучен ряд предложений, которые придадут дополнительный импульс во взаимодействии органов государственной власти с бизнесом.