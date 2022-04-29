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Оплачивайте более 600 сервисов и услуг в офисах MegaCom

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Государственный оператор сотовой связи MegaCom высоко ценит доверие миллионов пользователей нашей сети и старается создавать самые комфортные условия для абонентов!

Напоминаем, что в каждом Центре продаж и обслуживания MegaCom вы можете оплатить более 600 сервисов и услуг, за большую часть которых комиссия составляет 0 сомов!

В офисах MegaCom абоненты моментально могут:

  1. рассчитаться за сотовую связь, Интернет, телефонию, телевидение и прочие услуги;
  2. оплатить услуги операторов связи стран СНГ;
  3. совершить коммунальные платежи;
  4. пополнить расчетный счет, банковскую карту, депозит или погасить кредит;
  5. пополнить электронные кошельки и отправить международные переводы на карты банков Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины;
  6. оплатить штрафы "Безопасного города" со скидкой до 70%, электронный патент, справку о несудимости и другие государственные платежи.

Для оплаты достаточно с паспортом посетить ближайший офис MegaCom (со списком Центров продаж и обслуживания можно ознакомиться на официальном сайте компании), предоставить необходимые реквизиты и внести в кассу желаемую сумму.

MegaCom – государственный оператор сотовой связи!


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URL: https://www.vb.kg/417491
Теги:
#MegaCom, PR
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