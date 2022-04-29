Оплачивайте более 600 сервисов и услуг в офисах MegaCom

Государственный оператор сотовой связи MegaCom высоко ценит доверие миллионов пользователей нашей сети и старается создавать самые комфортные условия для абонентов!
Напоминаем, что в каждом Центре продаж и обслуживания MegaCom вы можете оплатить более 600 сервисов и услуг, за большую часть которых комиссия составляет 0 сомов!
Для оплаты достаточно с паспортом посетить ближайший офис MegaCom (со списком Центров продаж и обслуживания можно ознакомиться на официальном сайте компании), предоставить необходимые реквизиты и внести в кассу желаемую сумму.
MegaCom – государственный оператор сотовой связи!