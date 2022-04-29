Оплачивайте более 600 сервисов и услуг в офисах MegaCom

Государственный оператор сотовой связи MegaCom высоко ценит доверие миллионов пользователей нашей сети и старается создавать самые комфортные условия для абонентов!

Напоминаем, что в каждом Центре продаж и обслуживания MegaCom вы можете оплатить более 600 сервисов и услуг, за большую часть которых комиссия составляет 0 сомов!

В офисах MegaCom абоненты моментально могут:

рассчитаться за сотовую связь, Интернет, телефонию, телевидение и прочие услуги; оплатить услуги операторов связи стран СНГ; совершить коммунальные платежи; пополнить расчетный счет, банковскую карту, депозит или погасить кредит; пополнить электронные кошельки и отправить международные переводы на карты банков Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины; оплатить штрафы "Безопасного города" со скидкой до 70%, электронный патент, справку о несудимости и другие государственные платежи.

Для оплаты достаточно с паспортом посетить ближайший офис MegaCom (со списком Центров продаж и обслуживания можно ознакомиться на официальном сайте компании), предоставить необходимые реквизиты и внести в кассу желаемую сумму.

MegaCom – государственный оператор сотовой связи!