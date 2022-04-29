В столице ликвидирован интернет-магазин KG_Svetofor за сбыт наркотиков

Сотрудниками СБНОН МВД проверялась информация в отношении неизвестных лиц, которые создали интернет-магазин KG_Svetofor в мессенджере Telegram и занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории города Бишкека и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данная информация была зарегистрирована в следственной службе СБНОН МВД КР по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 ч. 1 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР.

Необходимо отметить, что интернет-магазин для популяризации своей преступной деятельности занимался незаконным рекламированием наркотиков в интернет-сети, а именно в социальных группах в других мессенджерах 28 апреля 2022 года во время проведения ОРМ были задержаны гражданка Кыргызской Республики И. Н., 1999 г.р., и гражданин Российской Федерации Л. И., 1990 г.р.

При личном досмотре гр. Л.И. добровольно выдал 5 закладок с наркотическими средствами, предположительно гашишем, упакованные в синюю изоленту.

Кроме того, им добровольно указаны места ранее установленных им закладок на территории Чуйской области, где обнаружены и изъяты вещества, завернутые в желто-зеленую и синюю изоленту в количестве 10 штук.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства гр. И. Н. и Л. И. обнаружены и изъяты следующие вещества:

• наркотическое средство гашиш чистым весом – 71 гр.;

• самодельный бульбулятор для курения конопли и гашиша;

• компьютер и ноутбук;

• мобильные телефоны в количестве 3 шт.;

• банковские карты.

Стоить отметить, что Л.И. является организатором и владельцем (администратором) интернет-магазина KG_Svetofor. Задержанные водворены ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время по данному факту назначены судебно-химические экспертизы, анализ и проверка электронных носителей на предмет выявления других интернет-магазинов, а также проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

СБНОН МВД КР систематический ведутся соответствующие мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов по всей республики, также ведется работа с антинаркотическими службами других стран по выявлению, пресечению и ликвидации интернет-магазинов и владельцев, которые находятся в этих странах.