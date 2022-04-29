Погода
$ 83.77 - 84.77
€ 91.87 - 92.87

В столице ликвидирован интернет-магазин KG_Svetofor за сбыт наркотиков

259  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками СБНОН МВД проверялась информация в отношении неизвестных лиц, которые создали интернет-магазин KG_Svetofor в мессенджере Telegram и занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории города Бишкека и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данная информация была зарегистрирована в следственной службе СБНОН МВД КР по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 ч. 1 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР.

Необходимо отметить, что интернет-магазин для популяризации своей преступной деятельности занимался незаконным рекламированием наркотиков в интернет-сети, а именно в социальных группах в других мессенджерах 28 апреля 2022 года во время проведения ОРМ были задержаны гражданка Кыргызской Республики И. Н., 1999 г.р., и гражданин Российской Федерации Л. И., 1990 г.р.

При личном досмотре гр. Л.И. добровольно выдал 5 закладок с наркотическими средствами, предположительно гашишем, упакованные в синюю изоленту.

Кроме того, им добровольно указаны места ранее установленных им закладок на территории Чуйской области, где обнаружены и изъяты вещества, завернутые в желто-зеленую и синюю изоленту в количестве 10 штук.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства гр. И. Н. и Л. И. обнаружены и изъяты следующие вещества:

• наркотическое средство гашиш чистым весом – 71 гр.;

• самодельный бульбулятор для курения конопли и гашиша;

• компьютер и ноутбук;

• мобильные телефоны в количестве 3 шт.;

• банковские карты.

Стоить отметить, что Л.И. является организатором и владельцем (администратором) интернет-магазина KG_Svetofor. Задержанные водворены ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время по данному факту назначены судебно-химические экспертизы, анализ и проверка электронных носителей на предмет выявления других интернет-магазинов, а также проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

СБНОН МВД КР систематический ведутся соответствующие мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов по всей республики, также ведется работа с антинаркотическими службами других стран по выявлению, пресечению и ликвидации интернет-магазинов и владельцев, которые находятся в этих странах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417493
Теги:
МВД, наркотики, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  