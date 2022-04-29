Погода
$ 83.77 - 84.77
€ 91.87 - 92.87

Ситуация в Афганистане может нести угрозу евразийским государствам

150  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сегодня, 29 апреля, проходит международный круглый стол "Афганистан в разрезе мировой политики. Терроризм как угроза Центральноазиатскому региону". Эксперты из Кыргызстана, России, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Афганистана обсуждают актуальные вопросы, связанные с событиями после падения Кабула в августе 2021 года и со сменой власти в Афганистане.

"С чем традиционно всегда ассоциировался Афганистан? С экспортом наркотиков. На сегодняшний момент аналитики оценивают высоко угрозы увеличения экспорта наркотиков", - отметил, открывая обсуждения, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Он напомнил, что проблема Афганистана остаётся постоянной для всего мирового сообщества, и тем более после установления радикальной власти талибов.

"Никто не знает, как решить проблему Афганистана. Это не удалось ни Советскому союзу, ни бежавшим позорно за одну ночь США, оставившим своих союзников под угрозой репрессий талибов. США имели право на уход, но нельзя уходить так внезапно. Они бросили людей, с которыми сотрудничали.

В последнее время в Афганистане возникло антиталибское сопротивление. Каждый день проходят бои сопротивления. Сегодня ситуация взрывоопасная. Страна находится в бедности и нуждается в помощи. Возникает необходимость защитить территорию евразийских государств от угроз, которые идут от Афганистана, чтобы угрозы нивелирования для этих стран не влияли на политику и экономику наших стран", - отметил в приветственном обращении директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417494
Теги:
Афганистан, наркотики, Центральная Азия, терроризм, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  