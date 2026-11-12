В Бишкеке пьяный мужчина устроил драку и оказал сопротивление милиции

В 8-м микрорайоне Бишкека произошла драка между двумя мужчинами. Один из участников конфликта при задержании оказал сопротивление сотрудникам милиции и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По её данным, сообщение о драке поступило в службу 102. Установлено, что гражданин Т.А., 1995 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с гражданином У.У., 1964 года рождения.

При попытке доставить одного из участников драки в районное управление милиции он оказал сопротивление правоохранителям и попытался скрыться. Впоследствии мужчину задержали и доставили в УВД.

В отношении задержанного приняты меры по статье 126 Кодекса КР о правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). Его водворили в камеру временного содержания районного управления.

В милиции также прокомментировали распространяемую видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники правоохранительных органов применяют физическую силу к гражданину. По информации УВД, проведённая проверка не подтвердила эти утверждения.