При получении взятки задержаны сотрудники ОВД Сокулукского района

28 апреля ГКНБ произвел задержание следователя ОВД Сокулукского района М.Э. и оперуполномоченного ОВД Сокулукского района У.И. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

По ее данным, ранее в адрес ГКНБ КР обратился гражданин КР А.Ж. с письменным заявлением о принятии мер в отношении сотрудников ОВД Сокулукского района, которые вымогали 50 тысяч сомов за прекращение досудебного производства.

Установлено, что в начале апреля 2022 года в адрес Сокулукского РОВД в отношении А.Ж. поступило заявительское обращение по факту кражи, по результатам рассмотрения которого установлено отсутствие состава преступления. Однако сотрудники ОВД Сокулукского района за прекращение материалов досудебного производства под различными предлогами предприняли попытки вымогательства денежных средств в размере 50 тысяч сомов.

28 апреля 2022 года примерно в 17 часов в мкр "Учкун" столицы в ходе следственно-оперативных мероприятий был задержан следователь ОВД Сокулукского района лейтенант милиции М.Э. при получении 10 тысяч сомов в качестве взятки.

Задержанный следователь М.Э. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, в отношении других сотрудников проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по определению степени их причастности к совершению данного противоправного деяния.