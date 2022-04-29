Глава государства заложил капсулу под строительство школы

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня заложил капсулу под строительство нового здания школы в жилмассиве "Рухий Мурас" столицы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства отметил важность и значимость события для жителей данного жилмассива, который был основан в 2005 году.

Садыр Жапаров подчеркнул, что рожденным в то время детям в этом году исполнилось 17 лет. Все они вынуждены ездить в разные части города на учебу. Кто-то из родителей, отправив ребенка в школу, переживает, как он доберется туда и обратно, а кому-то из родителей приходится самим отвозить детей. Тем самым создаются большие неудобства для всех.

Президент констатировал, что сегодня в данном жилмассиве проживает около 7000 человек. В среднем потребность в ученических местах составляет 1350 мест.

"Сегодня мы здесь, чтобы решить данную проблему. Это событие, - безусловно, большая радость и для вас, и для нас. В первую очередь создаются условия для наших детей. Отныне все дети будут учиться в школе, расположенной в вашем жилмассиве. Это позволит сэкономить денежные средства на транспортные расходы. Мэрия г. Бишкека обещает приложить все усилия, чтобы завершить объект к осени, а я лично буду контролировать ход его строительства. С 15 сентября ученики приступят к занятиям", - заверил Садыр Жапаров.

Президент акцентировал внимание на том, что сегодня в Бишкеке и Чуйской области существует огромный дефицит школ. Из-за внутренней миграции на школу этого района приходится большая нагрузка. Только в Бишкеке учится 177 тысяч учащихся, не считая частных школ. Население столицы на 1 января 2022 года составляло 1 млн 74 тысячи человек, и это только зарегистрированные. Если учесть 47 новостроек вокруг г. Бишкека, то количество детей в два-три раза больше.

Садыр Жапаров, отметив большую потребность в школе в данном жилмассиве, подчеркнул, что одной из его забот является создание благоприятной образовательной среды для детей.

Вместе с тем президент остановился на обсуждаемом в обществе вопросе относительно дефицита школ в стране и строительства административного здания.

"По всей стране ведется масштабное строительство практически во всех отраслях. Вы это видите и знаете. Только в Бишкеке за счет государственного бюджета строится 15 школ и 5 детских садов. Школы будут построены в поселках Ак-Бата, Алтын-Ордо, Мурас-Ордо, Ак-Ордо, Ак-Босого и Көлмө. Строительство всех объектов началось. В истории Бишкека никогда не говорилось, что одновременно будет построено 15 школ. На эти цели мы выделили более 2,5 млрд сомов. Мы строим школы по 650 долларов за квадратный метр. До этого строительство велось по 820 долларов за квадратный метр. Сколько школ построено за последние десять лет в стране, какая сумма получится, если вычесть 170 долларов за квадратный метр? Сотни миллионов долларов. Если было построено 300 школ, то было "съедено" 200 миллионов долларов. Если бы не воровали и строили по 650 долларов, то можно было бы построить еще 200 школ по всей стране. В некоторых селах страны до сих пор есть очень старые социальные объекты. Мы должны признать это. Я попросил все выяснить. Госстрой, администрация работают над этим. В ближайшие 3-4 года мы обновим все школы и социальные объекты по всему Кыргызстану. В этом году мы повышаем зарплаты, пенсии и пособия. На социальную сферу из бюджета выделяется 111 млрд сомов, кроме того, изыскиваем дополнительно 26 млрд сомов на повышение зарплат в социальной сфере. Хотелось бы, чтобы было больше зданий, которые украшали бы наш город. Мы намерены начать масштабное строительство, а не только строительство административных зданий. Даст Бог, в этом году начнем строительство Камбаратинской ГЭС – 1. Наша главная цель – безопасность наших детей и их достойное образование. Поэтому мы продолжим тратить большую часть наших денег на школы и учителей", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Выступая, глава государства упомянул, что сегодня отмечается День Бишкека. В связи с чем он поздравил всех с этим праздником.

Рассказывая о строящемся объекте, Садыр Жапаров отметил, что школа будет 3-этажной, с цокольным этажом. Стоимость проекта составляет 200 миллион сомов.

Внутри здания будут расположены: тренажерный зал, конференц-зал, столовая, библиотека и читальный зал. В подвале предполагаются кабинеты для арт-клубов. Каждый класс будет оборудован в соответствии с предметом. Также будут работать лаборатории химии и физики. Таким образом, в соответствии с требованиями времени будет построена яркая хорошая школа.

В завершение президент заверил, что снова приедет в данный жилмассив, но уже для того, чтобы поздравить с открытием школы осенью.

Пользуясь случаем, местные жители озвучили ряд вопросов главе государства, касающиеся повышения пенсий, бесперебойного электроснабжения, трансформации земель и получения правоустанавливающих документов.

Садыр Жапаров дал ряд соответствующих поручений руководителям государственных органов по решению вопросов, озвученных жителями новостройки.