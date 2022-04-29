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Водителей авторефрижераторов КР обучили правильной транспортировке вакцин

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- Назгуль Абдыразакова
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Два дня в столице водители авторефрижераторов республики повышали уровень знания температурного мониторинга при транспортировке вакцинных препаратов. Данный тренинг проведен при технической помощи ЮНИСЕФ совместно с представителями корпорации Carrier Transicold которые занимаются холодовыми агрегатами для авторефрижераторов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, целью данного обучения, является обеспечение безопасной практики иммунизации, внедрение интегрированного подхода к системе эпидемиологического надзора за безопасностью иммунизации и надлежащей транспортировки вакцинных препаратов.

Поставлены следующие задачи:

-на протяжении каждой поездки, следует быстро и правильно реагировать на все сигналы тревоги о высокой или низкой температуре;

-авторефрижераторы с постоянным контролем температуры: не менее одного раза в час проверять показания температуры в охлаждающей камере по установленному в кабине водителя монитору;

-по завершении каждой поездки заполнить бортовой журнал/ отчет о маршруте;

В ходе тренинга были обсуждены следующие вопросы:

Закладка вакцин и растворителей в термоконтейнеры при транспортировке;

Мониторинг температурного режима при транспортировке вакцины;

Загрузка и эксплуатация авторефрижератора;

Применяемые в настоящее время вакцины требуют строгого соблюдения определенного температурного режима при транспортировке и хранении, нарушение которого приводит к частичной или к полной потере вакцинами иммуногенной активности. Необходимо соблюдение строгой системы - холодовой цепи. Только соблюдение холодовой цепи предохраняет вакцину от воздействий изменяемой температуры окружающей среды.


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URL: https://www.vb.kg/417499
Теги:
вакцина, Бишкек, Кыргызстан
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