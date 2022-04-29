Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов ознакомился с деятельностью образовательного комплекса "Маариф", расположенного в столице одноименным турецким фондом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, представитель фонда "Маариф" в Кыргызстане Хусню Бирджан рассказал о ходе образовательного процесса, продемонстрировав учебные классы, лаборатории, библиотеку, актовый зал и другие блоки кампуса. Преподавание ученикам ведется по местной и международной программам. В кампусе также имеются игровой сад, места для занятия спортом, музыкальный класс, классы этюда и конференц-зал. В ближайшее время будут готовы к применению бассейн, спортивный зал, искусственное футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки.

Хусню Бирджан отметил, что в настоящий момент рассматривается возможность строительства подобных комплексов в городе Оше, Баткенской области и далее во всех остальных регионах страны.

В свою очередь Эдиль Байсалов отметил важность получения подрастающим поколением качественного образования для формирования необходимых ценностей, моральных установок и навыков социального взаимодействия. Он добавил, что в современном обучении необходимо использовать разнообразные методики, направленные на поддержку собственной активности и индивидуальных особенностей учащихся.

"Кабинет министров высоко ценит кыргызско-турецкое межгосударственное сотрудничество в области образования и будет постоянно искать возможности для расширения возможностей в этом направлении", - заявил Эдиль Байсалов.