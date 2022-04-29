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Посол Кыргызстана посетила ведущий корейский завод Saehan

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- Назгуль Абдыразакова
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28 апреля чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Республике Корея Аида Исмаилова посетила ведущий корейский завод Saehan по производству взрослых и детских подгузников, а также оборудования и встретилась с президентом компании Чуль Хван Кимом. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

По ее данным, в ходе беседы посол Кыргызской Республики рассказала об экспортном и инвестиционном потенциале КР и предложила акцентировать больше внимания на привлечение передовых технологий в Кыргызстан. Также подчеркнула, что корейские компании могли бы создать совместные предприятия с кыргызскими компаниями для производства и экспорта товаров в европейские страны в рамках ВСП+.

В ответ президент Чуль Хван Ким отметил, что компания имеет большой опыт в сфере производства взрослых и детских подгузников. Отметил, что, помимо продукции, компания также занимается производством оборудований. Заверил, что внимательно изучит предложения кыргызской стороны.

В ходе визита состоялось ознакомление с производством и достигнута договоренность о найме кыргызских рабочих на завод.

Справочно: Компания Saehan осуществляет свою деятельность с 1987 года. Ежедневно на заводе производится порядка 3 миллионов единиц продукции.


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URL: https://www.vb.kg/417505
Теги:
Южная Корея, посольство, Аида Исмаилова, Кыргызстан
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