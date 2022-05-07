Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 7 мая, приглашает всех в Малахитовый зал на концерт "И все о той войне…", посвященный Дню Великой Победы. В исполнении солистов оперы, хора и симфонического оркестра театра прозвучат всеми любимые и популярные песни военного времени: "Эх, дороги", "Вечер на рейде", "Катюша", "Журавли", "Смуглянка", "В землянке", "Синий платочек", "День победы" и другие.

Вход на концерт свободный.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 8 мая, в парке "Ынтымак" в исполнении солистов оперы, хора и симфонического оркестра театра вновь прозвучат всеми любимые и популярные песни военного времени.

Начало концерта в 18 часов.

10 мая в Малахитовом зале театра состоится творческая встреча с народным артистом Кыргызской Республики, лауреатом международных конкурсов и фестивалей Кайымбеком Кускаковым. Зрители смогут пообщаться с певцом в неформальной обстановке, задать вопросы.

Лекция-концерт начнется в 14 часов.

11 мая в Малахитовом зале пройдет концерт солистов оперы "Песни народов мира". К зрителям выйдут народные артисты КР Бактыбек Ыбыкеев, Асель Бекбаева, Садырбек Жумашов, заслуженные артисты КР Айзирек Момунова, Тилек Найманбаев, Айбек Саралаев, солисты оперы Салима Маматова, Ирина Рыбина, Мурат Дербишалиев, Дмитрий Жумалиев, Сталбек Жунушалиев, Сонкол Алмасбек и Айбек уулу Атахан. Концертмейстер – Нуржан Токтобекова.

Начало в 18 часов.

12 мая в Малахитовом зале состоится концерт "Мирный май". Вниманию публики будут представлены популярные и всеми любимые песни советских композиторов и поэтов военных и послевоенных лет. Они прозвучат в исполнении заслуженного артиста КР Нурлана Суймоналиева, лауреатов международных конкурсов Глеба Кима, Леонида Рукавишникова, солистов Медияаны Байитовой, Ангелики Федоровой, Сталбека Жунушалиева. Концертмейстер – заслуженная артистка КР Юлия Бабич.

Начало в 18 часов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 7 мая, утром на Большой сцене вниманию публики представляет спектакль "Иван да Марья". Он создан для детей по сказке Владимира Гольдфельда. Вечером на этой сцене покажут "Ревизора". Спектакль поставлен по мотивам произведения Николая Гоголя.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 8 мая, на Большой сцене утром деткам покажут представление "Красавица и Чудовище" по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек". Вечером здесь пройдет спектакль "Я не хочу умирать" – героические хроники по мотивам пьесы Ольги Берггольц "Они жили в Ленинграде".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева в воскресенье, 8 мая, а также 12, 13, 14 и 15 мая приглашает публику на спектакль-драму "Эсимде". Представление создано по повести Чингиза Айтматова "Материнское поле". Показы приурочены к Дню Великой Победы 9 Мая.

Начало в 18 часов.

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова 10 мая зрители могут посмотреть спектакль "Абийир кечирбейт".

Начало в 18 часов 30 минут.

11 мая на сцене КНАДТ драма под названием "Саманчынын жолу" по произведению Чингиза Айтматова.

Начало спектакля в 18 часов 30 минут.

12 мая публику приглашают на представление "Мармеладовдор". Спектакль создан по мотивам произведения Федора Достоевского.

Начало в 18 часов 30 минут.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 8 мая, по традиции малышам покажут два представления: на русском и кыргызском языках. Сначала вниманию юных зрителей представят сказку "Кошки-мышки" на русском языке. А затем мальчишек и девчонок ждет премьера – "Атадан калган туяк". Этот спектакль по мотивам знаменитого произведения Чингиза Айтматова "Солдатенок" поставил режиссер Нурлан Асанбеков. Показ посвящен празднику Великой Победы и имеет возрастное ограничение 7+.

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.